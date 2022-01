Xôn xao 'cụ' mai vàng 4 tỉ đồng ở An Giang

Anh Cao Văn Trọng, một nhà vườn đến từ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết đã theo đuổi hỏi mua cây mai này từ hơn 10 năm nhưng nay mới được nhà vườn bán lại.

Đây là cây mai vàng 7 cánh, phát triển tự nhiên, thân cành uốn lượn rất độc đáo, hiếm thấy. "Tôi làm nghề mua bán mai nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên tậu được cây mai có giá cao đến như vậy" – anh Trọng quả quyết.