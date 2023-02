Xôn xao clip xe tải biển đỏ ép ngã xe máy rồi bỏ chạy

"Đơn vị đã liên lạc được với tài xế và yêu cầu đến Phòng CSGT để làm rõ", lãnh đạo phòng CSGT thông tin.

Đoạn clip cho thấy, vụ tai nạn xảy ra vào 15h30 ngày 7/2, lúc này xe tải mang biển số KV-8250 màu đỏ chạy trên quốc lộ 1 hướng Nam - Bắc. Quá trình di chuyển, xe này liên tục vượt các phương tiện khác.

Khi đến đoạn qua xã Vĩnh Lương, xe tải va chạm với một xe máy chạy cùng chiều bên phải khiến ông Nguyễn Văn Lựa (69 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa) văng ra đường, bất tỉnh.