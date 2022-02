Xôn xao clip Võ Hoàng Yến cãi cọ, xô đẩy nơi công cộng

Your browser does not support the video tag.

Clip Võ Hoàng Yến "xung đột" bạn bè nơi công cộng.

Trông có vẻ gay gắt, tuy nhiên đây thực chất chỉ là... một tiểu phẩm giải trí của nàng mẫu 8X mà thôi.

Sau khi phát hiện nét diễn "giả trân" của bộ đôi bạn thân, cư dân mạng bật cười: "Biến căng nha mọi người"; "Siêu mẫu Võ Minh Sơn tác động vật lý với bạn"; "Em thấy chị hơi quá rồi đó"; "U là trời, diễn thật trân mà còn sai thoại nữa chứ"; "Anh Sơn nổi máu đàn ông lên là chấn động"...