Xôn xao clip tài xế công nghệ bị bắt đền 200 triệu đồng ở trạm BOT TPHCM

Lúc này, nam tài xế cho rằng thanh chắn tự động dỡ lên nên mới di chuyển qua. Đáp lại lời tài xế, một nhân viên gằn giọng hỏi liên tục "lịch sử giao dịch anh đã trừ tiền chưa".

Nam tài xế khẳng định tài khoản ETC vẫn có tiền và cho rằng lỗi này là của trạm BOT. Sau đó nhân viên trạm BOT giải thích do tài xế trên thiếu quan sát, cả hai tiếp tục giằng co gần 8 phút.