Xôn xao clip nữ sinh văng tục, xưng 'mày - tao' với thầy giáo

Thầy cho rằng nữ sinh hỗn láo từ đầu năm, đã được nhắc nhiều lần: "Năm ngoái tôi đã bỏ qua rồi. Tôi đã cảnh báo rồi. Bố láo bố toét vừa thôi. Tôi đã nhắc nhiều lần rồi...". Sau đó, thầy yêu cầu nữ sinh ra ngoài khi học sinh tiếp tục văng tục.

Trao đổi với Phụ nữ Việt Nam, ông Đỗ Hữu Quỳnh - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Khánh Hòa - cho biết Sở đã nắm thông tin về vụ việc nói trên. Hiện nay, nhà trường đang giải quyết, sau đó trường sẽ báo cáo về sở.