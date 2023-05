Xôn xao clip người đi xe máy bị đánh vì tông vào trẻ chạy sang đường

Liên quan tới sự việc này, sáng 12/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã An Hồng, huyện An Dương, xác nhận có sự việc xảy ra trên địa bàn vào chiều hôm qua (11/5).

Theo vị lãnh đạo, người đàn ông dẫn theo cháu bé trong clip chính là bố của cháu, nhà cháu bé cũng ở ngay cạnh đoạn đường nơi xảy ra sự việc.

"Cháu bé được đưa đi bệnh viện chụp chiếu, sơ bộ chỉ xây xước bên ngoài. Còn người lái xe máy bị hành hung cũng không bị thương, chỉ hoang mang về tâm lý. Hai bên đã nhất trí hòa giải", vị lãnh đạo nói.

Cũng theo lãnh đạo xã An Hồng, sau khi nắm được sự việc, chính quyền đã báo Đội CSGT Công an huyện An Dương tới hiện trường làm rõ, nếu có hành vi đánh người trái pháp luật sẽ xử lý.