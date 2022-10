Xôn xao clip nam sinh 'tẩn' bạn như đấm bốc ngay trong lớp

Cuối cùng, nam sinh kia rời đi còn bạn nam bị đánh ngồi gục trong góc lớp và được 1 bạn khác dắt ra ngoài.

Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ khi học sinh có hành vi bạo lực dã man ngay trong lớp học. Hầu hết mọi người đều hết sức bất bình và mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý làm rõ vụ việc.

Liên hệ với Sở GD-ĐT TPHCM, đại diện Sở này cho biết đã nắm thông tin, xác nhận sự việc diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, quận Gò Vấp. Tuy nhiên, việc này diễn ra từ năm học 2021-2022 và đã được nhà trường xử lý.