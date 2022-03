Xôn xao clip Midu được Kiều Minh Tuấn cầu hôn?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Kiều Minh Tuấn "tỏ tình" Midu.

Clip lập tức thu hút sự chú ý, gây bàn tán rôm rả. Bên cạnh sự thích thú, một số cũng bán tín bán nghi về đoạn clip này.

Nhiều người cho rằng đây chỉ là một clip "lầy lội" giữa Kiều Minh Tuấn và Midu. Cũng có ý kiến cho rằng đây có thể là một phân cảnh trong dự án sắp tới của cả hai.