Xôn xao clip Lê Tùng Vân bực tức đập phá "Tịnh Thất Bồng lai" vì không tìm thấy Diễm My?

Ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu "Tịnh thất bồng Lai" cũng là bị can bị khởi tố đề điều tra về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân" nhưng được tại ngoại mới đây đã xuất hiện trong một clip với hình ảnh đang đập phá đồ đạc.



Người đăng tải đoạn clip ghi chú: "Thầy ông nội tức giận vì không tìm thấy Diễm My".