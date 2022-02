Xôn xao clip Hoài Linh 'quẩy' nhạc Xuân tưng bừng trên sân khấu

Mới đây, nhân dịp năm mới 2022, cư dân mạng bất ngờ phát hiện ra đoạn clip Hoài Linh tái xuất trên sân khấu âm nhạc khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Theo đó, Hoài Lin biểu diễn cực sung ca khúc về Tết mang tên Đoản Xuân Ca. Trên sân khấu, nam nghệ sĩ đã biểu diễn vô cùng hăng say ca khúc khiến nhiều người bất ngờ.