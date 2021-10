Xôn xao clip Hồ Văn Cường song ca cùng Phi Nhung đi từ thiện

Điển hình mới đây, trên các trang mạng xã hội, netizen truyền tay nhau rần rần đoạn clip Hồ Văn Cường gọi điện song ca cùng Phi Nhung.

Theo đó, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hồ Văn Cường gọi điện cho mẹ nuôi Phi Nhung lúc cô đang trên đường làm từ thiện mùa dịch.

Cùng với đó, Phi Nhung và Hồ Văn Cường cùng nhau song ca một ca khúc mang tên Đêm Mưa Nhớ Mẹ. Giọng hát của Hồ Văn Cường trong trẻo đầy cảm xúc.