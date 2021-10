Xôn xao clip dân quân, dân phòng ẩu đả với người dân giữa đường

Liên quan đến vụ việc trên, chia sẻ trên Pháp luật TP.HCM, đại diện Công an TP.Biên Hòa cho biết, do có người cố tình vượt chốt nên lực lượng chức năng đã lại. Thế nhưng, người đàn ông vượt chốt không những không chấp hành mà còn cầm đá ném bị thương 1 bảo vệ dân phố.

Quá tức giận nên dân quân và dân phòng đã có hành động ẩu đả với người dân như trong clip đang lan truyền trên MXH.

“Sau khi nhận được thông tin, công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường đưa người bị đánh đi khám nhưng không bị thương tích. Hiện công an đã mời 2 bên làm việc để xác minh làm rõ”, lãnh đạo Công an TP.Biên Hòa cho hay.