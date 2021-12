Xôn xao clip cô gái quỳ gối gào khóc van xin thảm thiết ở shop quần áo

Your browser does not support the audio element.

Ngày 3/12, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cô gái đang quỳ khóc, bị một người phụ nữ liên tục dùng kéo cắt tóc tại shop quần áo.

Theo nội dung đoạn clip dài 3 phút 14 giây, địa điểm xảy ra sự việc là tại một shop quần áo ở đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.