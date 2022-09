Xôn xao clip bảo mẫu bốc cơm dưới nền nhà cho trẻ ăn

Ngày 29-9, trao đổi với Báo Người Lao động, lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) xác nhận có sự việc một bảo mẫu ở trường mầm non tư nhân trên địa bàn bốc thức ăn dưới nền nhà lên cho trẻ ăn.



CLIP: Bé trai mặc áo cam bị gãy tay làm rớt cơm xuống đất, bảo mẫu bốc lên khay cho ăn tiếp

Theo đó, trưa cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một bé trai bị gãy tay cầm khay cơm và đã bị đổ xuống đất. Lúc này, bảo mẫu đang coi lớp và cho các trẻ khác ăn phát hiện bé bị đổ cơm xuống đất và hốt toàn bộ cơm dưới nền nhà bỏ lại vào khay cho bé. Sau đó, bảo mẫu đưa bé trở lại bàn để ngồi ăn cùng các bé khác. Người đăng clip này chính là phụ huynh của em học sinh nói trên.

Cũng theo lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thủ Dầu Một, trường mầm non trên đã gửi báo cáo giải trình vụ việc lên Phòng GD-ĐT. Theo giải trình, sự việc xảy ra tại trường mầm non S.M (phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Vào giờ ăn trưa ngày 28-9, bé N.L.H.A đã làm rơi cơm từ khay và bảo mẫu N.T.K.C có đến lấy khay cơm và thức ăn bị rơi trên ghế vào khay cho bé.

Nhận thấy, hành động không đúng của bảo mẫu vì chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ, nhà trường đã xin lỗi gia đình vào chiều cùng ngày, phía gia đình sau đó cũng đã làm hồ sơ cho bé thôi học tại trường. Nhà trường hẹn gặp gia đình để trao đổi vào chiều ngày 1-10.

Ngoài ra, theo nhà trường thì bảo mẫu N.T.K.C là bảo mẫu siêng năng đã có thời gian làm tại trường lâu và cũng đã được tập huấn về chuyên môn chăm sóc trẻ. Tuy nhiên, do tình huống xảy ra như trên bảo mẫu đã xử lý không tốt dẫn đến mất niềm tin từ phía phụ huynh. Ngay sau đó, nhà trường đã cho bảo mẫu N.T.K.C thôi việc.

Lãnh đạo Phòng GD-ĐT TP Thủ Dầu Một cho biết do sự việc xảy ra tại trường mầm non tư nhân, nên việc giải quyết sẽ do nhà trường xử lý.