Xôn xao ảnh H'Hen Niê gặp gỡ gia đình bạn trai tin đồn

Không khó nhận ra cô gái này là H'Hen Niê, khi kiểu tóc và trang phục trùng khớp với hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam chia sẻ cùng thời điểm. Người đẹp Ê Đê cũng "check-in" tại Đức.



H'Hen Niê chia sẻ hậu trường chuẩn bị cho một bữa tiệc tất niên. Kiểu tóc, trang phục trùng khớp với cô gái phía trên.

Clip: H'Hen Niê chuẩn bị tiệc tất niên tại Đức.

Theo quan sát, H'Hen Niê và T.K. đang có chuyến du lịch dài ngày ở các nước Châu Âu. Trước khi tới Đức, họ đã khám phá Hà Lan và Áo.