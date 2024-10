'Xóm yêu vợ' nổi nhất 20/10: Các anh chồng làm gì để bao chị em nức nở muốn chuyển nhà tới?

Đoạn video ngay sau khi chia sẻ đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều người. Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh trong một xóm nhỏ khiến nhiều người không khỏi thích thú. Từ đoạn video có thể thấy, rất nhiều người đàn ông trong xóm đang làm những công việc như phơi quần áo, rửa bát, quét dọn... trước sân nhà. Your browser does not support the video tag. Theo quan niệm của nhiều người Việt Nam, những việc làm như dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm rửa bát... là nhiệm vụ trong gia đình của phụ nữ bởi đây là việc "nhỏ". Trong khi đó, đàn ông sẽ làm những việc "lớn" quan trọng cũng như đòi hỏi sức khoẻ nhiều hơn. Tuy nhiên, theo sự phát triển của thời gian, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, các công việc trong gia đình bất kể là nhỏ hay lớn cũng đều được cả hai vợ chồng cùng nhau san sẻ. Và những hình ảnh trong đoạn video chia sẻ cũng ngày càng phổ biến. Nhiều người cũng cho rằng, việc chồng có thể cùng san sẻ với vợ những công việc nhỏ thường ngày có thể góp phần giúp cuộc sống gia đình thuận hoà, yên ấm hơn. "Việc nhà hay con cái là tổ ấm, là việc chung, vợ chồng nên cùng nhau vun đắp thì mới hạnh phúc. Cái gì cũng phải từ 2 phía mới nên, thời đại bây giờ bình đẳng mới sống được." - một người có facebook H.Y. chia sẻ. Cũng có những người hài hước chia sẻ, hỏi thăm địa chỉ xóm ở đâu để có thể chuyển đến hoặc đến đây sẽ là "tổ trưởng tổ dân phố" để huy động cùng những người đàn ông khác trong xóm làm việc nhà mỗi ngày. "Xóm này ở đâu để vợ chồng em chuyển đến thuê với ạ?" "Tui yêu xóm này rồi nha. Làm ơn chỉ chỗ tui dọn tới" Đoạn video hiện vẫn đang nhận được sự chú ý của nhiều người.