Xóm ngụ cư "Việt kiều" giữa dòng kênh đôi

Hơn nửa đời lưu lạc xa xứ, bà Nguyễn Thị Mai, 55 tuổi ôm giấc mộng có được cuộc sống đàng hoàng, ấm no hơn khi trở về quê hương. Nhưng hơn 30 năm ở TP Hồ Chí Minh, bà cùng gia đình mình với gần 10 người (3 thế hệ gồm chồng, con trai và các cháu) chưa bao giờ thực sự đặt chân lên mảnh đất phồn hoa đô hội này. Trong chiếc ghe cũ kĩ bé xíu chẳng có bất cứ thứ gì giá trị ngoài những bộ quần áo cũ, một mảnh ván ngả lưng cáu xỉn và chiếc võng xác xơ, bà Mai bảo đời mình đã quá khổ, nhưng than khóc cũng chẳng thể khá hơn, chi bằng chấp nhận và hài lòng với thực tại. Sống với quan niệm như thế, gia đình bà Mai đã tồn tại qua bao nhiêu mùa xuân bên dòng kênh Đôi này.

Để rồi, họ cứ thế bươn chải, lênh đênh nhiều nơi như: An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, vật lộn mưu sinh bằng đủ thứ công việc chân tay, làm thuê, lượm ve chai trên sông, cắt rau muống dại trên lòng sông, mót cá ở chợ Bình Điền… Cũng vì cuộc sống quá khó khăn, những người dân cư ngụ tại đây đều không thể thuê nhà trên bờ, đành sống trên những chiếc ghe tròng trành ngày này qua tháng nọ, lênh đênh theo con nước.

Bà Nguyễn Thị Mai trên chiếc ghe của mình cùng đám nhỏ.

Bươn chải đủ nghề, hàng ngày ngoài nhặt chai nhựa trôi nổi trên kênh và hái rau muống dại bán kiếm tiền, ai thuê gì vợ chồng bà Mai làm đó. Cuộc sống thường xuyên túng thiếu, chạy cơm từng bữa, thiếu trước, hụt sau nên cũng không biết lấy đâu tiền để chữa bệnh cho đứa cháu nhỏ. Nói hồi bà Mai lấy chiếc điện thoại cũ mở cho chúng tôi xem tấm hình đứa cháu, cứ trời nắng to thì cháu bị bướu cổ sưng to không cựa được. Không chỉ cháu bà Mai mà nhiều đứa trẻ ở đây bị bướu cổ, hiện chưa thể đi học được. Bà Mai lục trong túi ra mấy vỉ thuốc, tâm sự: "Tôi đưa cháu An Nhiên đi khám, bác sĩ kê toa thuốc, mỗi viên là 150.000 đồng, bảo mỗi ngày phải cho cháu uống 2 viên. Nhà không có tiền mua, nên từ hồi giờ không cho cháu uống thuốc nữa".

Nhắc đến Tết, khuôn mặt bà Mai giãn ra, vui tươi hẳn lên. Đó là khoảng thời gian thanh nhàn và bình yên nhất của bà. Đón Tết trên con đò nhỏ, bà Mai không phải chuẩn bị nhiều thứ. Trước mũi đò, bà cắm bình hoa cúc vàng rồi chiều 30 Tết ra chợ Bình Điền lựa mua chút thịt heo. Bữa cơm đêm cuối năm cũng tươm tất như người ta, có đầy đủ các món mang phong vị ngày Tết. Đêm giao thừa, các con cháu của bà sẽ lên bờ đi dạo chơi cùng dòng người đón năm mới. Còn ông bà thì sẽ ngồi chụm đầu vào nhau trên mũi đò, nhìn ra phía xa thành phố, ngắm pháo hoa rực rỡ và ngắm trời, ngắm sao để đoán biết năm nay con nước dòng kênh Đôi cao hay thấp. Nếu cao thì ông sẽ vá lại con đò cho chắc chắn, nếu thấp thì kê thêm miếng gỗ cho lối vào. Với ông bà, Tết năm nào cũng thế và cuộc đời cũng chỉ mong cầu như thế mà thôi.

Cạnh gia đình bà Mai là chiếc ghe cũ kĩ, được bao bọc bởi lớp bạt mỏng phía trên của cụ Nguyễn Thị Hai, 91 tuổi, người phụ nữ sống thọ nhất ở xóm ghe, cũng là người trải qua nhiều biến cố nhất. Cả cuộc đời cụ xuôi ngược tròng trành theo sông nước, xuôi về đây sống đã hơn 15 năm, nương nhờ trên chiếc ghe của người quen chỉ mong có cuộc đời tươi sáng hơn, thế nhưng mong ước của cụ chưa thành hiện thực, mặc dù cụ đã làm việc không ngơi nghỉ.

Tuổi 91, cũng chừng ấy năm đằng đẵng cụ Hai sống trên ghe, mãi chông chênh theo con nước. Cụ Hai từng đón Tết rất nhiều nơi, trên bờ có, trên sông có nhưng nhiều nhất vẫn là những mùa xuân trên mũi đò dọc dài con nước. Cụ Hai chỉ ước nguyện, mùa xuân này và những cái Tết còn lại của cuộc đời, ông trời cho cụ sức khỏe và con mắt còn lại tinh tường hơn, để cụ có thể đi lại trên bờ, gặp gỡ bà con, chúc nhau một câu trọn nghĩa vẹn tình.