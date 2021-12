Xòe Thái được vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Your browser does not support the audio element.

Vào 17 giờ 11 phút ngày 15/12, tại Phiên họp Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 16 của UNESCO diễn ra tại Paris, Pháp, di sản Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Đây là một trong 48 hồ sơ được xem xét trong kỳ họp này.

Theo Ủy ban Liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Hồ sơ đề cử di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam đáp ứng những tiêu chí để ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.