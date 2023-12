Trước vấn đề này, James Borton - một nhà báo, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Chính sách Đối ngoại của Đại học Johns Hopkins, và nhà “khoa học công dân” (citizen science) ở đồng bằng sông Cửu Long - đã tập hợp những nghiên cứu và trải nghiệm của mình để viết cuốn sách “Xoay chuyển tình hình Biển Đông vì một tương lai bền vững” (tựa gốc: Dispatches from the South China Sea: Navigating to Common Ground) nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo tồn đa dạng sinh học ở vùng biển này.