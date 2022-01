Xóa sổ tội phạm “tín dụng đen” khi mới manh nha

Các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen” sử dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp cho vay trực tuyến, cho vay qua ứng dụng điện thoại (app), cho vay với thủ đoạn mua bán, thế chấp tài sản… Số tiền vay hàng trăm tỷ đồng, hoạt động tinh vi, gây bức xúc dư luận. Tại một số địa phương ở miền Trung, Tây Nguyên, cơ quan Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng từ các địa phương khác (phía Bắc, Thanh Hóa) đến hoạt động cho vay lãi nặng. Xuất hiện các thủ đoạn lập các hụi, họ hoặc tạo các app cho vay tiền yêu cầu người vay đặt cọc sau đó chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện hàng trăm cơ sở kinh doanh vi phạm

Theo thống kê của Cục CSHS, năm 2021, Công an 63 địa phương đã tiếp nhận, phát hiện 794 vụ/1231 đối tượng; đã khởi tố 424 vụ/812 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 186 vụ/343 đối tượng liên quan đến tội phạm “tín dụng đen”.

Đáng chú ý, thành lập 981 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra 7617 lượt, đối với 11955 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu hoạt động “tín dụng đen”. Qua đó phát hiện 586 cơ sở kinh doanh vi phạm, tiến hành xử phạt 489 cá nhân, thu hồi 70 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Nhiều địa phương đã triệt phá các băng nhóm “tín dụng đen” có quy mô lớn, núp bóng các doanh nghiệp để hoạt động tại nhiều tỉnh thành. Điển hình, ngày 12/7/2021, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An triệt phá 4 băng nhóm/44 đối tượng núp bóng doanh nghiệp với 35 cơ sở (chi nhánh tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Kon Tum, Quảng Bình Khánh Hòa (Nha Trang) với hàng chục nghìn người vay số tiền hơn 500 tỷ đồng. Ngày 2/10, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá băng nhóm, bắt, khởi tố 10 đối tượng do Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, tức Tuấn “Tồ”), trú tại huyện Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) cầm đầu núp bóng cơ sở cho thuê, mua bán xe để vay lãi nặng, cưỡng đoạt, lừa đảo, đánh bạc. Cơ quan Công an thu giữ hàng chục xe ôtô ở nhiều tỉnh, thành.