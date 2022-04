Xóa sổ nhóm cướp chuyên nhằm vào người nước ngoài

Khi chạy đến gần số nhà 585, đối tượng dừng xe quay lại quan sát xem có bị truy đuổi không? Do đối tượng đi xe màu tối, áo sẫm màu nên rất khó phát hiện. Ông Iruka Yoshitsugu cho biết mình đã sống tại Việt Nam hơn 10 năm nay và nghĩ rằng, rất khó lấy lại tài sản đã bị cướp nên ông đã không nghĩ đến việc trình báo cơ quan Công an.

Tương tự ông Iruka Yoshitsugu là trường hợp của ông Matsunaga Masahiko (quốc tịch Nhật Bản) cũng bị 2 đối tượng cướp giật chiếc điện thoại khi vừa rời một quán ăn từ phố Linh Lang. Vào khoảng 20h30 ngày 14/3/2022, khi ông Matsunaga Masahiko đi bộ từ phố Linh Lang băng qua phố Đào Tấn sang phía Công viên Thủ Lệ thì bất ngờ bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, giật chiếc điện thoại iPhone 13 Promax ông đang cầm trên tay.

Ông Masahiko cho biết, sau khi cướp được chiếc điện thoại, các đối tượng bỏ chạy rất nhanh. Để tránh bị phát hiện, đối tượng đi xe máy và đội mũ bảo hiểm màu tối. Theo các bị hại, việc tìm lại tài sản bị cướp là rất khó nên không trình báo với Công an.

Chia sẻ suy nghĩ này, ông Matsunaga Masahiko và Iruka Yoshitsugu cho biết, sau khi bị các đối tượng cuớp tài sản, dù muốn đuổi bắt đối tượng nhưng không biết phải làm thế nào. Thậm chí ngay cả việc tri hô cũng không thể vì không nói được tiếng Việt.

Nói về việc cơ quan Công an tiếp cận lấy lời khai, ông Matsunaga Masahiko cho rằng, thực tế, do bản thân là một người khá nổi tiếng trong giới người Nhật ở Việt Nam nên sau khi ông bị cướp, thông tin này được lan truyền nhanh trong trong các nhóm nội bộ trên mạng xã hội giới người Nhật tại Việt Nam. Chính Đại sứ quán Nhật Bản đã là người chủ động gọi điện cho ông Matsunaga Masahiko và yêu cầu đến cơ quan Công an trình báo.

Cũng theo ông Matsunaga Masahiko, sau khi trình báo với cơ quan Công an về vụ việc, những ngày sau đó, ông Matsunaga Masahiko quay lại địa điểm bị cướp và chứng kiến thêm một số vụ việc khác tương tự. Tại đây, ông quan sát thường xuyên có 2 đối tượng đi xe máy để cướp tài sản của khách.

Điển hình, tối 20/3/2022, ông Matsunaga Masahiko quay trở lại chỗ bị cướp và nhận ra đối tượng đã gây ra vụ cướp chiếc điện thoại của mình vào tối 14/3 đi xe máy, mặc áo grab che biển số. Tại đây, các đối tượng tiếp tục gây ra vụ cướp tài sản của một người Nhật khác.