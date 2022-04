Xóa sổ đường dây ma túy lớn từ Tây Bắc về Hà Nội

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội ngày 3/4 cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án Hoàng Gia Long (SN 1984, trú tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng đồng phạm phạm tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn do đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự cầm đầu.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển vụ án đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố 2 đối tượng, gồm: Hoàng Gia Long về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; Nguyễn Đăng Hưng (SN 1977, ở tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Hai đối tượng Hoàng Gia Long, Nguyễn Đăng Hưng.

Trước đó, qua công tác trinh sát và nắm tình hình, khoảng giữa năm 2021, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội có thông tin về một nam giới tên Long, khoảng 35 tuổi, nhà ở gần khu công nghiệp xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội, có dấu hiệu nghi vấn mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn. Từ nguồn tin do quần chúng cung cấp, các trinh sát Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã báo cáo Ban Chỉ huy đội, bí mật xác minh thông tin.

Quá trình rà soát đã xác định đối tượng nghi vấn là Hoàng Gia Long. Tiến hành giám sát, nắm bắt di biến động xác định Long thường di chuyển bằng xe ô tô riêng lên khu vực Mai Châu (Hoà Bình) và huyện Mộc Châu (Sơn La). Sau khi về nhà tại huyện Chương Mỹ thì có rất nhiều đối tượng là nam giới đến gặp Long vào ban đêm.