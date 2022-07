Xóa sổ đường dây cờ bạc "chân rết" của Phan Sào Nam

Đây là chuyên án do Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đấu tranh mở rộng chuyên án đối với đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên hệ thống game bài đổi thưởng Rik Vip/Tip.Club xảy ra tại các tỉnh, thành phố trong thời gian vừa qua.