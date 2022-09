Xóa sổ băng cướp chuyên tấn công phụ nữ ở TP.HCM

Hiện công an đang tạm giữ hình sự 10 nghi can để điều tra về các hành vi như: Cướp tài sản, cướp giật tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Được biết, băng cướp nguy hiểm này do Đặng Minh Tiến (22 tuổi, ngụ quận 8) cầm đầu.

Nghi can Đặng Minh Tiến, cầm đầu băng cướp giật nguy hiểm. Ảnh: CA Theo điều tra ban đầu, nhóm cướp tập hợp những thanh niên không có việc làm ổn định, thuê trọ ở chung và khi cần tiền tiêu xài thì rủ nhau đi cướp.



Thủ đoạn của nhóm cướp là rảo quanh các quận huyện, đeo bám theo những phụ nữ đi xe máy một mình. Khi đến nơi vắng vẻ, nhóm cướp áp sát xe giật tài sản; hoặc chúng chặn đầu xe, uy hiếp nạn nhân để cướp tài sản.



Bước đầu, Tiến và đồng bọn thừa nhận đã thực hiện 9 vụ cướp giật trên địa bàn các quận huyện.



Vụ mới nhất, trưa 27/8, nhóm của Tiến đeo bám, chặn đầu xe bà T.Q.L (40 tuổi) tại đường Võ Văn Kiệt, phường 13, quận 5. Chúng uy hiếp bà L, cướp đi một điện thoại cùng 11 triệu đồng.



Khi tiếp nhận trình báo, Công an quận 5 đã vào cuộc điều tra. Ban giám đốc Công an TP.HCM đã điều động Đội Hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tham gia phối hợp và xác lập chuyên án để đấu tranh.



Đến chiều 31/8, trinh sát ban chuyên án đã phục kích bắt giữ băng cướp nguy hiểm khi chúng có mặt tại Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.



Khám xét nơi ở nhóm nghi can, công an thu giữ nhiều xe gắn máy là phương tiện để gây án cùng nhiều tài sản cướp được nhưng chưa kịp tiêu thụ.