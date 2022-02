Xóa nhiều tụ điểm cờ bạc dịp Tết

Cùng về hành vi này, ngày 2/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Bình Minh và Công an huyện Bình Tân triệt xóa 2 tụ điểm đánh bạc. Vào khoảng 13h cùng ngày, lực lượng Công an kiểm tra khu đất trống thuộc ấp Đông Hòa 2 (xã Đông Thành, thị xã Bình Minh), đã phát hiện và bắt giữ 7 đối tượng đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền. Tối cùng ngày, lực lượng Công an ập vào căn nhà hoang thuộc ấp Tân Hữu (thị trấn Tân Quới, huyện Bình Tân), bắt giữ 15 đối tượng đang tham gia đánh bài ăn thua bằng tiền, tạm giữ hơn 50 triệu đồng. Cùng về hành vi trên, trưa 1/2, Công an TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) bắt quả tang 12 đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn xoài thuộc ấp Tịnh Châu (xã Tịnh Thời). Tại hiện trường và khám xét trong người các đối tượng, Công an thu giữ số tiền hơn 91 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp Công an huyện Châu Thành tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ xử lý 45 người liên quan tham gia đá gà ăn thua bằng tiền ở ấp Kỳ La (xã Hòa Thuận). Điểm đá gà này nằm cách xa đường giao thông, khuất sau một căn nhà hoang. Khi lực lượng Công an ập vào kiểm tra, các đối tượng bỏ chạy tán loạn, nhưng sau đó đã bị khống chế và đưa về trụ sở làm việc. Cơ quan Công an đã tạm giữ số tiền hơn 300 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an TP Mỹ Tho triệt phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại vườn dừa ở xã Tân Mỹ Chánh, liên quan 11 đối tượng, tạm giữ hơn 33 triệu đồng. Tụ điểm đá gà do Phạm Quốc Việt (SN 1993, ngụ xã Tân Mỹ Chánh) tổ chức.

Theo cơ quan Công an, hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn phát sinh nhiều tệ nạn như “tín dụng đen” và các loại tội phạm hình sự khác. Trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bên cạnh thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ đã chỉ đạo các đơn vị, Công an các địa phương tập trung đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt nhằm ngăn chặn tệ nạn đánh bạc, xử lý nghiêm đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc.