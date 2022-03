Xóa nhiều ổ nhóm "tín dụng đen" nhức nhối ở Thủ đô

Cảnh sát đặc nhiệm hình sự Hà Nội chuẩn bị vũ khí để tấn công tội phạm.

Ngay sau khi triệt phá ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Thuận cầm đầu, cũng thông qua nguồn tin từ nhân dân cung cấp, CBCS Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TO Hà Nội đã bắt giữ ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, bắt 5 đối tượng do Nguyễn Thị Chiến, SN 1963, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội cầm đầu.

Trong vụ án này, Chiến đã thuê Mai Văn Sự, SN 1977, trú tại huyện Xuân Trường, Nam Định - đối tượng có 3 tiền án đi đòi nợ số tiền 4 tỷ đồng cho Chiến. Sự đã thu nạp 8 đối tượng khác đều có tiền án, tiền sự để thực hiện việc đòi nợ thuê cho Chiến. Nhóm này đã sử dụng ôtô chắn trước cửa nhà "con nợ", thay nhau chia ca trông giữ không cho "con nợ" ra ngoài, không cho người nhà vào trong và dán tờ rơi có nội dung yêu cầu người vay tiền của Chiến phải sang tên ngôi nhà đang ở để trả nợ..., gây hoang mang, bức xúc trong dư luận nhân dân, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn thành phố.

Chặn "đất" sống của "tín dụng đen"