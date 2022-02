Xô xát do mâu thuẫn gia đình, vợ cầm kéo đâm chồng tử vong

Hôm nay (7/2), các ngành chức năng huyện Cái Bè và tỉnh Tiền Giang tiến công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ vợ đâm chồng tử vong tại xã An Thái Đông.



Theo điều tra ban đầu, vào lúc 10h45 ngày 7/2, giữa vợ chồng anh Lê Hoàng Vũ (sinh 1980) và Nguyễn Thị Thu Oanh (sinh 1981) ngụ ấp Chợ, xã An Thái Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang) xảy ra cự cãi tại nhà.



Trong lúc tranh cãi dẫn đến xô xát, Nguyễn Thu Oanh cầm cây kéo (loại kéo làm cá) trên tay đâm trúng vào bụng người chồng. Mặc dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng nên anh Lê Hoàng Vũ đã tử vong trên đường đi.

Người thân đến lo hậu sự cho anh Lê Hoàng Vũ Được biết, vợ chồng anh Lê Hoàng Vũ sống bằng nghề bán thịt heo ngoài chợ, có mức sống khá giả. Thời gian qua, hai vợ chồng này thường xuyên bất hòa. Hiện tại, vợ nạn nhân đã bị cơ quan công an tạm giữ để phục vụ điều tra.