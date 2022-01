Xổ số, từ lời nguyền đến lời khuyên cho những ai thích giàu nhờ may rủi

Thứ nhất, nếu bạn muốn kết hôn, đừng mơ được trúng số.

Nợ nần có thể gây ra nhiều căng thẳng cho một gia đình, nhưng một số người trúng xổ số không may mắn đã chứng minh rằng sự giàu có cũng có thể gây ra nhiều căng thẳng tương tự vậy.

Juan Rodriguez nghĩ rằng cuộc đời anh cuối cùng đã xoay chuyển khi anh trúng giải độc đắc xổ số tiểu bang New York với tổng trị giá 149 triệu USD. Khi đó, anh vừa nộp đơn phá sản công ty, trong tài khoản chỉ còn 0,78 USD.

Sau khi trúng số, vợ anh cũng hòa giải. Sau khi trả nợ, anh còn 88,5 triệu USD. Nhưng chỉ một tháng sau, vợ anh đâm đơn ra tòa, đòi ly hôn và muốn một nửa số tiền 88,5 triệu USD này. Cuối cùng thì họ cũng ly hôn thật và Rodriguez chỉ kiếm được một nửa giải thưởng của mình. Dù thế, ít nhất thì sau khi trúng số, anh cũng trả được nợ.

Còn cuộc sống của William Hurt lại thật sự bị đảo lộn sau khi anh trúng giải độc đắc 3,1 triệu USD trong giải xổ số năm 1993 của Michigan. 2 năm sau, Hurt tái nghiện cocaine. Anh bị vợ bỏ, ra đi tay trắng, cũng chẳng giành được quyền nuôi con.

Nếu muốn sống, bạn hãy tránh xa giải độc đắc

Abraham Shakespeare, một phụ tá lái xe tải 43 tuổi, trúng giải độc đắc 30 triệu USD vào năm 2006. Nhưng 3 năm sau, anh "biến mất". Cuối cùng thì thi thể của anh được tìm thấy ở sân sau nhà bạn trai. Dorice Donegan "Dee-Dee" Moore. Moore sau đó bị buộc tội giết Shakespeare.

Nói không với xổ số nếu bạn không muốn phá sản

Nghe có vẻ lạ lùng đúng không? Trúng số thì làm sao mà phá sản được? Nhưng thực tế là một vài cá nhân đã trải qua điều này khi họ trúng số.

Evelyn Adams, một người gốc New Jersey, dường như may mắn nhất trên trái đất khi trúng xổ số TWICE trong vòng 4 tháng với tổng số tiền lên tới 5,4 triệu USD. Cô đã lên kế hoạch để đi học trở lại, và thậm chí mở một cửa hàng âm nhạc với số tiền trúng giải.

Tuy nhiên, không có kế hoạch nào trong số này trở thành hiện thực. 16 năm sau khi trúng giải, Adams đã phải chuyển đến một bãi đậu xe kéo để ở sau khi đã cho đi và tiêu hết số tiền thắng được của mình.

Whittaker - người trúng "lời nguyền xổ số" (Ảnh: Bloomberg).

Nếu bạn là người mê tín, bạn sẽ không chơi xổ số

Bạn thấy điểu gì từ những câu chuyện này? Trúng xổ số thật tệ.

Mặc dù có vẻ như chỉ là một loạt các sự trùng hợp kỳ lạ, nhưng vẫn tồn tại cả một lý thuyết về "lời nguyền xổ số".