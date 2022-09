Xổ số truyền thống báo lãi đậm

Báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty này ghi nhận doanh thu đạt 5.463 tỷ đồng, thực hiện gần 54% kế hoạch năm đặt ra. Tính bình quân, mỗi ngày doanh nghiệp này thu 30 tỷ đồng từ việc bán xổ số. Chỉ tiêu doanh thu chỉ tăng 5% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế tăng tới 27%, lên 736 tỷ đồng, cũng là mức kỷ lục từ ngày thành lập của công ty.

Tuy không chiếm ngôi đầu bảng về số tuyệt đối nhưng Công ty Xổ số kiến thiết An Giang là doanh nghiệp có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận cao nhất, lên tới 42%, đạt 352,7 tỷ đồng. Doanh thu đạt 2.579 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Thậm chí, nhờ chỉ tiêu lợi nhuận đột biến, ban điều hành Xổ số An Giang chi tới 2,47 tỷ đồng thù lao cho 6 thành viên trong nửa đầu năm.

Công ty Xổ số Bến Tre cũng tăng trưởng lợi nhuận ở mức cao hơn 20%, đạt 307,4 tỷ đồng. Doanh thu của công ty tăng 7,6%, đạt 2.537 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp xổ số truyền thống khác ghi nhận doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng và tăng trưởng dương sau 6 tháng đầu năm, có thể kể đến như Xổ số Đồng Nai (2.610 tỷ đồng), Xổ số Tiền Giang (2.584 tỷ đồng), Xổ Số Bến Tre (2.537 tỷ đồng), Xổ Số Kiên Giang (2.591 tỷ đồng), Xổ số Bạc Liêu (2.208 tỷ đồng)...

Lợi nhuận sau thuế của các công ty xổ số cũng ghi nhận tăng trưởng dương, chỉ một số ít ghi nhận sụt giảm lợi nhuận như Xổ số Đồng Nai giảm 7% xuống 351 tỷ đồng, Xổ số Hậu Giang giảm 21% xuống 153 tỷ đồng…