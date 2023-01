Xô bồ chốn tâm linh: "Ngôi đền thiêng nhất là ngôi đền trong lòng người"

Hai mùa lễ hội không thể tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự đoán năm nay các điểm đến tâm linh có thể quá tải do lượng người đi du xuân tăng lên. Trước tình hình trên, từ cuối năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện 1174 về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết và lễ hội Xuân 2023. Ngay từ trước Tết, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành công điện số 05 chỉ đạo tăng công tác phòng chống dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm nay. Ban tổ chức các lễ hội cũng đã triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo phòng dịch, an ninh trật tự. Thế nhưng, đâu đó vẫn có cách hành xử chưa đẹp, chưa văn minh ở chính các cơ sở thờ tự.