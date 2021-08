Xin bạn giấy đi đường để ship hàng, gặp Tổ công tác đặc biệt bị xử phạt

Sáng 23/8, Tổ công tác đặc biệt do Thiếu tá Đào Phan Anh, Đội Cảnh sát giao thông số 7, Phòng Cảnh sát giao thông, (Công an thành phố Hà Nội) làm Tổ trưởng đã phát hiện một số trường hợp khi tham gia giao thông.

Your browser does not support the video tag.

Anh Đoàn Tiến Đạt (ở Phủ Lý - Hà Nam) dùng giấy đi đường xin được, trình bày lý do trước đây làm trong lĩnh vực du lịch, do dịch Covid 19 nên ngành du lịch không có việc làm. Người này cũng trình này có xin được một giấy đi đường của người quen, tranh thủ đi ship hàng, đến hôm nay thì bị Tổ công tác Y7 kiểm tra, xử lý.