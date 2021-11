Xích mích bán hàng, người phụ nữ bị chém dã man như phim

Khu chợ nơi xảy ra sự việc. Ảnh Pháp luật TP.HCM

Sau đó, hắn lôi chị D. từ trong ra ngoài và chém nhiều nhát vào người. Lúc sau, 1 người phụ nữ khác chạy đến can ngăn, giúp chị D. chạy thoát thân.



May mắn, chị D. chỉ bị các vết thương nhẹ ở hai tay và đầu, không nguy hiểm đến tính mạng.



“Người này và tôi có quan hệ họ hàng. Nguyên nhân là do xích mích trong việc buôn bán ở chợ giữa tôi và vợ của anh T. này. Tôi chỉ mong người ta xin lỗi rồi mọi việc hòa giải với nhau để yên ổn làm ăn”, chị D. cho biết.



Cũng theo lời chị D., từ sau khi xảy ra sự việc chị không những không nhận được lời xin lỗi từ T. mà còn bị đe dọa nên rất lo lắng.