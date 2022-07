Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: Bị cáo Hoàn Nguyên thừa nhận dàn dựng video

Bị cáo Hoàn Nguyên tại phiên tòa.

Về đoạn clip do nhóm ở Tịnh thất Bồng Lai đăng tải lên mạng có nội dung tố Công an huyện Đức Hòa đánh người, bắt cóc cô gái có tên Diễm My, ông Sơn khẳng định những nội dung này hoàn toàn sai sự thật.

Theo ông Sơn, vụ việc xảy ra khi Công an huyện Đức Hòa nhận đơn của ông Thắng, bà Mai (cha mẹ Diễm My) tìm giúp con gái. Ban Chỉ huy Công an huyện Đức Hòa đã phân công cán bộ tên Thắng để thụ lý.

Cán bộ công an tên Thắng cũng cho biết được Ban Chỉ huy Công an huyện Đức Hòa giao giải quyết đơn của vợ chồng bà Mai về hành vi giam giữ trái pháp luật, xâm phạm quyền tự do cá nhân.

"Tôi đã ra giải thích, nhưng những người này cố tình la lối bảo chúng tôi bắt cóc, xúc phạm Công an huyện Đức Hòa", ông Thắng nói.