Xét xử vụ Tịnh thất Bồng Lai: 2 bị cáo nói bị đánh, công an khẳng định không

Về video Diễm My bị bắt cóc tại đồn Công an huyện Đức Hòa, bị cáo Nhị Nguyên cho biết, lúc đó Diễm My và bà Cúc nhờ chở lên công an huyện làm việc, đợi xong việc trở về.

VKS hỏi bị cáo Cao Thị Cúc: Trong clip ở Công an huyện Đức Hoà, bị cáo có nhận ra hình ảnh và tiếng nói của mình không? Bị cáo Cúc nói không.

Về clip quỳ lạy bị cáo Lê Tùng Vân, bị cáo Cúc nói đó là phong tục ngày Tết do nhóm tự đặt ra, không nhớ ai là người quay clip, dàn dựng clip.

VKS nói, bị cáo là người chuẩn bị quần áo cho các bị cáo khác quay clip quỳ lạy ông Lê Tùng Vân, bị cáo Cúc nói không.

Về vụ gây rối trật tự tại Công an huyện Đức Hoà, bà Cúc cho hay, khi đến trụ sở công an, Diễm My và bà Cúc được đưa qua 2 phòng riêng. Một lúc sau, điều tra viên Nguyễn Quốc Thắng (hiện đang công tác tại Công an huyện Đức Hòa) nói với bà Cúc, Diễm My bị bệnh tâm thần.

Theo bị cáo, lúc đó ông Thắng nói với mình có chịu trả Diễm My về nhà không và đưa cho bị cáo ghi biên bản. Sau đó ông Thắng đưa bà Cúc xuống thì không thấy Diễm My đâu cả, thì công an nói đã trả Diễm My về nhà rồi.