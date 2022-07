Xét xử vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: Áp giải 'dì ghẻ' và bố đến tòa

Your browser does not support the video tag.

Sáng nay 21/7, TAND TP.HCM xét xử công khai vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' đánh đến tử vong.

Cảnh sát áp giải 2 bị cáo bạo hành bé gái 8 tuổi đến tòa