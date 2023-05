Xét xử nhóm 'chạy' 20 tỷ đồng để điều chuyển công tác ông Đinh Văn Nơi

Sáng 8/5, TAND tỉnh An Giang xét xử vụ giám đốc doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng để tác động điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi nơi khác.

Các bị cáo, gồm: Vũ Văn Quý (32 tuổi, ngụ TP.HCM), Ngô Văn Trọng (50 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), Hoàng Thị Tâm (56 tuổi, ngụ Hà Nội), Đào Ngọc Cảnh (76 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng bị cáo Vũ Văn Quý còn bị cáo buộc thêm tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Trần Trí Mãnh (43 tuổi, ngụ tại TP Châu Đốc, An Giang) bị xử tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Mãnh là người chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển ông Đinh Văn Nơi, khi đó là Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh).

Các bị cáo tại tòa sáng 8/5. (Ảnh: Tiến Tầm)

Cáo trạng cáo buộc, bị cáo Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc. Công ty này kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy.