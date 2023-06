Xét xử hai giáo viên vụ lộ đề thi sinh: Người tố cáo thoát "án miệng"!

Theo thầy, đó là hành lang pháp lý vô cùng quan trọng cho việc bảo mật đề thi. Năm 2020, ngân hàng câu hỏi đề thi đã bị loại khỏi danh mục và đến năm 2021 thì xảy ra vụ việc.

Đề thi và đề ôn tập của một giáo viên ở Hà Tĩnh giống nhau (Ảnh: Đ.H).

"Quy trình có kín kẽ đến đâu thì cũng do con người tạo ra. Chính vì thế trước hết đạo đức, lương tâm người làm giáo dục phải đặt lên hàng đầu.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi lớn nhất cả nước, ảnh hưởng đến hàng triệu thí sinh. Mọi nỗ lực phát triển giáo dục, mọi điều tốt đẹp cho con trẻ sẽ không đạt được nếu không đảm bảo được sự công bằng chính bên trong ngành giáo dục", thầy Hiền nhấn mạnh.

Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, ông Sâm là thành viên tổ thẩm định đề thi môn sinh học, bà My là tổ trưởng tổ ra đề môn này.

Khi có dư luận về vụ việc, Bộ Công an đề nghị Bộ GD&ĐT lập tổ công tác liên ngành vào cuộc xác minh.

Quá trình xác minh đã phát hiện một số tồn tại, sơ hở trong quá trình ra đề và xây dựng ngân hàng đề nên công tác tổ chức thi và ra đề thi được kiến nghị chấn chỉnh.

Hai cựu giáo viên là bà Phạm Thị My và ông Bùi Văn Sâm bị Cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an khởi tố ngày 10/6/2022.