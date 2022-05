Xét xử dàn cựu lãnh đạo VEAM gây thất thoát hàng trăm tỷ

HĐXX gồm ba người, trong đó thẩm phán Trần Nam Hà (Phó Chánh Tòa Hình sự) ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Dự kiến phiên xử diễn ra trong 1 tuần.



Có 17 bị cáo phải hầu tòa, trong đó các ông Trần Ngọc Hà (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, TGĐ VEAM), Lâm Chí Quang (cựu TGĐ VEAM), Vũ Từ Công (nguyên Kế toán trưởng VEAM), Đào Quốc Việt (nguyên Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và thương mại VEAM - Vetranco), Trần Quang Tiến (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Nam) và các bị cáo khác bị đưa ra xét xử tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.



Riêng ông Nguyễn Văn Khôi (nguyên Trưởng Ban kiểm soát; thành viên HĐTV VEAM) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Trần Ngọc Hà (trái, cựu Chủ tịch HĐTV, cựu Tổng giám đốc VEAM) và Lâm Chí Quang (cựu Tổng giám đốc VEAM, người tiền nhiệm của ông Trần Ngọc Hà). (Ảnh: Bộ Công an)

Có 33 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Riêng ông Trần Ngọc Hà có 4 luật sư bào chữa.



Theo cáo trạng, VEAM có đại diện chủ sở hữu là Bộ Công Thương (trong đó vốn Nhà nước hơn 88%). Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại VEAM - Vetranco là công ty con của VEAM.



Từ năm 2011- 2013, bị cáo Vũ Từ Công (Kế toán trưởng VEAM) đã tham mưu, đề xuất, soạn thảo văn bản trình ông Lâm Chí Quang ký 5 chứng thư bảo lãnh thanh toán ngân hàng cho Vetranco vay 193 tỷ đồng.



Từ việc bảo lãnh của VEAM, Vetranco đã vay tiền tại các ngân hàng để kinh doanh với các Công ty cổ phần Đầu tư Minh Quang, Công ty cổ phần Thép Minh Quang, Công ty cổ phần đầu tư Tương Lai và Công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu Hải Đăng.



Tuy nhiên, các công ty này đã dừng hoạt động, không còn tài sản gì, không có khả năng trả nợ cho Vetranco.



Do Vetranco không có nguồn tiền trả nợ ngân hàng nên VEAM đã bị các ngân hàng cưỡng thu hoặc phải trả nợ thay Vetranco gần 76 tỷ đồng.



Ngoài ra, khi sử dụng nguồn tiền vay ngân hàng do VEAM bảo lãnh, ông Đào Quốc Việt (Giám đốc Vetranco) đã cho ông Trần Quang Tiến (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Tập đoàn Đại Nam) vay để hưởng lãi theo lãi suất cho vay của ngân hàng cộng với chênh lệch từ 0,8 - 1,25% giá trị tiền vay.



Để che giấu việc cho vay tiền trái quy định, bị can Việt và Tiến thỏa thuận hợp thức bằng cách lập các hợp đồng mua bán hàng hóa khống.



Ông Trần Quang Tiến không hoàn trả được 15 khoản vay phát sinh từ tháng 5 - 8/2013, gây thiệt hại cho Vetranco số tiền gần 183 tỷ đồng.



Ngoài ra, khi thực hiện Dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung và ký kết thực hiện 2 thỏa thuận VEAM-ZIBO đầu tư phát triển xe ô tô tay lái bên phải, lãnh đạo VEAM đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 66 tỷ đồng.



Ông Nguyễn Văn Khôi với vai trò là thành viên Hội đồng thành viên, phụ trách lĩnh vực quản lý vốn và hoạt động tài chính kế toán, công tác kiểm soát VEAM, bị xác định đã thực hiện không hết trách nhiệm của mình, gây thiệt hại cho VEAM hơn 75 tỷ đồng.



Trong vụ án này, cựu Chủ tịch VEAM Trần Ngọc Hà bị xác định là người giữ vai trò chính, cùng đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng.



Liên quan đến vụ án, đối với một số cán bộ, cá nhân thuộc Hội đồng thành viên VEAM, Phòng Kỹ thuật đầu tư, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính, nguyên Chủ tịch HĐQT Vetranco, nguyên Ủy viên HĐQT Vetranco… VKS xác định họ có liên quan đến sai phạm, nhưng chưa đến mức phải xử lý hình sự.



Phía VKS sẽ kiến nghị với cơ quan quản lý VEAM, Bộ Công Thương xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền đối với những cán bộ, cá nhân này.