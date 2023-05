Xét xử cựu TGĐ Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn Chu Tiến Dũng

Bộ Công an báo cáo đến đầu tháng 5 đã khởi tố 30 vụ án, 107 bị can liên quan công ty Việt Á. Còn đến tháng 4, có 54 bị can bị đề nghị truy tố do liên quan vụ chuyến bay giải cứu.