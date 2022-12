Xét xử Công ty Alibaba: Các bị can đều làm theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện

Bị can Bùi Minh Đức khai, Đức được nhận vào làm việc tại Công ty Alibaba từ ngày 6/3/2017 với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Tháng 7/2018, Đức được Nguyễn Thái Luyện ký Quyết định bổ nhiệm làm Phó TGĐ phụ trách kinh doanh. Tháng 3/2019, Đức tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó TGĐ phụ trách đầu tư. Bộ phận của Đức quản lý gồm 13 người, chủ yếu phụ trách mảng xây dựng.

Bị can Trang Chí Linh khai, từ tháng 5/2019, Linh giữ chức vụ Phó TGĐ phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba, được giao phụ trách ký kết các hợp đồng với khách hàng mua dự án của công ty, nhận ký các ủy quyền từ các công ty con làm chủ đầu tư dự án để Công ty Alibaba ký hợp đồng với khách hàng. Ngày 23/11/2018, Linh và Công ty Spartaland có ký giấy ủy quyền, mục đích để Công ty Alibaba được phân phối đất nền tại dự án Alibaba Phú Mỹ Central City. Hợp đồng này được soạn sẵn và đưa ký theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện.

Các bị can đều khai nhận làm việc theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, dốc sức tìm cách bán hàng mà không biết gì về pháp lý các "dự án".

Từ tháng 7/2018, Đức được giao nhiệm vụ đại diện pháp luật kiêm TGĐ Công ty TL Land. Về pháp nhân, thực tế toàn bộ việc thành lập, điều hành cũng như việc góp tiền thành lập Công ty TL Land đều do Nguyễn Thái Luyện thực hiện, không ai góp bất cứ khoản tiền nào để thành lập. Toàn bộ hồ sơ pháp lý và con dấu công ty đều do bộ phận pháp lý, bộ phận kế toán thuộc Công ty Alibaba quản lý dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện. Đức thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện và hưởng lương do Công ty Alibaba chi trả với mức lương hàng tháng là 34 triệu đồng/tháng. Theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, Công ty TL Land đứng tên chủ đầu tư 2 dự án.

Bên ngoài phòng xử án, các nạn nhân trót mua dự án "ma" của Công ty Alibaba thấp thỏm chờ đợi.

Bị can Trang Chí Linh khai, từ tháng 5/2018 Linh được Nguyễn Thái Luyện bổ nhiệm làm Phó TGĐ phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba với nhiệm vụ ký các hợp đồng nhận ủy quyền từ các công ty trực thuộc Công ty Alibaba. Linh không góp vốn cũng không tham gia điều hành hoạt động của công ty, toàn bộ hoạt động của Linh tại Công ty Alibaba đều do Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo điều hành, hướng dẫn thực hiện. Thực tế Linh chỉ làm công ăn lương tại công ty.

Nhóm cổ đông tham gia thành lập Công ty Chiến Binh Thép khai, không ai có nhu cầu thành lập công ty, tất cả đều là nhân viên của Công ty Alibaba. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Nguyễn Thái Luyện, họ phải đứng tên góp vốn thành lập công ty để hoạt động độc lập tham gia phát triển dự án của Công ty Alibaba. Hồ sơ việc thành lập công ty do bộ phận pháp lý Alibaba chịu trách nhiệm đăng ký. Bản chất Công ty Chiến Binh Thép chỉ là công ty con của Công ty Alibaba, mọi vấn đề hoạt động vẫn do Công ty Alibaba chịu trách nhiệm và Nguyễn Thái Luyện quản lý, điều hành, chỉ đạo...

Thy Huệ