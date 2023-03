Xét tuyển ngành công an 2023: Hạ chuẩn chiều cao, 'siết' điểm cộng ưu tiên

Bộ Công an sẽ hạ điều kiện sơ tuyển về học lực từ mức khá xuống trung bình, yêu cầu về chiều cao giảm 1 - 2 cm so với trước, từ 1,64 m xuống 1,62 m với nam và từ 1,56 m xuống 1,55 m với nữ.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm nay Bộ dự kiến hạ tiêu chuẩn đăng ký sơ tuyển về học lực và chiều cao với thí sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.

Thí sinh tham gia xét tuyển vào ngành công an. (Ảnh minh hoạ: T.N)

Điểm IELTS từ 7.5 trở lên là do chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này không nhiều, giữ ổn định 10% như năm ngoái. Nếu lấy điểm cao hơn, nhiều thí sinh khó trúng tuyển vì điểm được lấy từ cao xuống thấp. Hơn nữa, mức điểm này còn căn cứ theo nhu cầu đào tạo và phân công công tác sau này, hoặc có thể du học ở các nước phát triển có hợp tác.

Năm nay, khối trường công an duy trì 3 phương thức tuyển sinh, gồm: tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an; Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Bỏ 2 mã bài thi

Theo Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, năm 2023, Bộ Công an dự kiến sẽ bỏ mã bài thi CA3 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc và tự luận Toán) và CA4 (phần trắc nghiệm lĩnh vực Khoa học tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc và phần tự luận Ngữ văn) trong kỳ thi đánh giá của Bộ Công an.