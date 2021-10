Xét nghiệm nhanh nhất để khẩn trương phân vùng xanh- đỏ, phục vụ chống dịch COVID-19 tại BV Việt Đức

Lắng nghe ý kiến các bên liên quan, PGS.TS Lương Ngọc Khuê cho rằng với quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, trước mắt, BV phối hợp với CDC Hà Nội phải xét nghiệm thật nhanh để xác định vùng nào là vùng xanh, vùng đỏ, vùng cam, vùng vàng tại BV để có phương án chống dịch phù hợp, đảm bảo vừa an toàn vừa hiệu quả.

Chúng tôi sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Y tế thành lập Tổ công tác để cùng với BV Việt Đức xây dựng kế hoạch chi tiết phòng chống dịch và tổ chức khám, chữa bệnh, ngăn chặn, khống chế không để nguồn lây ra cộng đồng"- Cục trưởng Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh.

Cũng tại buổi làm việc, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê nhất trí việc BV phối hợp với CDC Hà Nội ra thông báo tìm người đã đến BV từ ngày 15/9-30/9.

Đoàn công tác cũng đồng ý với đề xuất cuả BV Việt Đức điều chuyển một phần thuốc Remdesivirđược cấp cho bệnh viện từ Trung tâm Hồi sức Bệnh viện Việt Đức tại TP HCM về BV Việt Đức để điều trị trường hợp F0 liên quan đến BV.

Về đề xuất giãn cách người nhà bệnh nhân của BV cả Cục trưởng Lương Ngọc Khuê và Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đều đồng ý. Đối với việc sắp xếp chỗ ăn, nghỉ bên ngoài cho lực lượng y tế, các bên thống nhất, BV Việt Đức báo cáo Bộ Y tế bằng văn bản để Hà Nội có hướng bố trí khách sạn phù hợp nhằm đảm bảo sức sức khỏe cán bộ y tế của BV.

