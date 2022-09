Xem xét xử lý tài xế chở kẻ đâm chết nam thanh niên, ép cô gái lên taxi

Khi đến phố Láng Hạ, Thức yêu cầu tài xế taxi vượt lên, ép xe của anh T. vào lề. Lập tức, Thức rút dao bấm đâm vào đầu và ngực anh N.T, sau đó ép chị T. lên taxi, chở đi Thái Nguyên. Trên xe, Thức gây ra nhiều vết thương với chị T. và khống chế nạn nhân.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh N.T. tử vong ngoại viện do vết thương quá nặng.

Thức bị lực lượng Công an quận Đống Đa, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ vào 6h45 ngày 16/9, tại khu vực một cây xăng trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.