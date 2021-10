Xem xét việc cấp phép thí điểm dịch vụ Mobile Money trong tháng 10

“Về cơ bản, chúng tôi cũng đã thống nhất và hy vọng trong tháng 10 này, 3 Bộ sẽ thống nhất hồ sơ của các đơn vị này. Khi đủ điều kiện và được sự thống nhất chung của 3 Bộ, sẽ quyết định cho cấp phép, để 3 đơn vị triển khai dịch vụ Mobile Money”, đại diện Ngân hàng Nhà nước thông tin.

Cũng theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, lý do Ngân hàng Nhà nước, Bộ TT&TT và Bộ Công an cùng tham gia quản lý hoạt động thí điểm dịch vụ Mobile Money là do đây là hoạt động phức tạp, đòi hỏi phải bảo đảm an toàn cho người sử dụng, cho người dân cũng như an toàn cho hệ thống thanh toán.

Đây là hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng công nghệ (điện thoại di động của người dân), hết sức thuận tiện cho người dân nhưng cũng đòi hỏi phải hết sức an toàn, tránh bị lợi dụng.

Với việc triển khai thí điểm, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết thêm, lúc đầu dự định triển khai thí điểm dịch vụ Mobile Money tại một số địa phương; nhưng sau khi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cân nhắc, sẽ cho triển khai đồng bộ trên cả nước, với thời gian thí điểm khoảng 2 năm. Sau khi thí điểm hoàn thành sẽ rút kinh nghiệm, đánh giá và cho triển khai chính thức.

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt ở vùng sâu, vùng xa