Xem xét khởi tố vụ cô gái quê Long An qua đời sau 2 tháng nâng mũi ở Hà Nội

Tối 18/3, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho Zing biết sau khi nắm bắt thông tin về việc chị P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An) tử vong nghi do liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ, cơ quan điều tra đang thu thập thêm thông tin để củng cố hồ sơ.

Chiều 18/3, cổng ngôi nhà nơi nạn nhân đến nâng mũi đã đóng. (Ảnh: H.L.)