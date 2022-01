Xem xét đình chỉ công tác Phó vụ trưởng xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô

Your browser does not support the audio element.

Thông tin với Dân trí chiều 5/1, đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết lãnh đạo cơ quan này đang tiến hành họp bàn, xem xét đình chỉ công tác đối với ông Vũ Văn Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính để làm rõ vụ việc ông này xô xát với hàng xóm vì chỗ đỗ ô tô đang gây xôn xao dư luận.