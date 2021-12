Xem trực tiếp Việt Nam vs Lào vòng bảng AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Dù thừa nhận áp lực từ trận ra quân và do không biết nhiều thông tin về đối thủ, nhưng tuyển Việt Nam có cơ sở để hướng đến chiến thắng. Tại kì AFF Cup cách đây 3 năm, Quang Hải và các đồng đội cũng gặp Lào tại vòng bảng và từng đánh bại đối thủ này với tỉ số 3-0. Khác biệt lớn nhất của tuyển Lào tại giải năm nay có lẽ là tiền đạo từng thi đấu tại Ligue 1 - Ketkeophomphone. Tuy nhiên, anh cũng chỉ là một cá nhân và khó xoay chuyển tình thế.

Đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu AFF Cup 2020 bằng trận đấu gặp tuyển Lào. Đây là một đối thủ "vừa miếng", không được đánh giá quá cao ở giải đấu năm nay. Do đó, đây sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam tìm kiếm chiến thắng, chặn lại chuỗi trận toàn thua dài nhất triều đại của ông Park Hang-seo tính đến thời điểm hiện tại.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Lào vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6, ON Sports+ của VTVCab và Youtube của Next Media.

