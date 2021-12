Xem trực tiếp tuyển Singapore vs Timor-Leste tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Vào 19h30 ngày 14.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Singapore vs Timor-Leste tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động quốc gia Singapore.

Tuyển Timo-Leste vốn đang là đội bóng yếu nhất bảng A với 3 trận toàn thua, thậm chí chưa ghi nổi bàn thắng nào từ đầu giải. Họ gần như không có cơ hội tạo nên bất ngờ trước Singapore. Và nếu có chăng, Thái Lan chỉ hy vọng Timo-Leste có thể làm mệt đội chủ nhà trước lượt trận cuối.



Trận đấu giữa Singapore vs Timor-Leste tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh YouTube NEXT SPORTS.



Báo Lao Động sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Singapore vs Timor-Leste phục vụ quý độc giả.