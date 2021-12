Xem trực tiếp tuyển Philippines vs Thái Lan tại AFF Cup 2020 ở kênh nào?

Vào 16h30' ngày 14.12 sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Philippines vs Thái Lan tại vòng bảng AFF Cup 2020 trên sân vận động quốc gia Singapore.

Ở lượt trận thứ 2, đội tuyển dưới sự dẫn dắt của Stewart Hall để thua trước Singapore nhưng họ chơi không đến nỗi nào. Tuyển Philippines vẫn là đội bóng có chuyên môn tốt và biết cách tạo ra khác biệt trong từng thời điểm.

Hơn nữa, tuyển Philippines cũng rất cần 3 điểm trước Thái Lan để tiếp tục nuôi hy vọng về một tấm vé dự bán kết. Quyết tâm này sẽ giúp họ chơi nhiệt huyết hơn và gây khó khăn cho "Voi chiến".

Trận đấu giữa Philippines vs Thái Lan tại vòng bảng AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên VTV6, ON Sports+ của VTVCab và kênh YouTube NEXT SPORTS.

Báo Lao Động sẽ cập nhật link xem và tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Philippines vs Thái Lan phục vụ quý độc giả.