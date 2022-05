Xem trực tiếp tuyển nữ Việt Nam vs nữ Campuchia ở kênh nào?

Trên thực tế, tuyển nữ Campuchia không thể đặt cạnh tuyển nữ Việt Nam. Họ đã để thua 0-5 trước tuyển nữ Philippines ở trận mở màn. Các cầu thủ nữ Campuchia còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và mục đích chính đến SEA Games 31 để học hỏi, chuẩn bị cho SEA Games 32 trên sân nhà. Với tâm thế và tầm vóc như vậy, họ sẽ không đá tử thủ mà muốn rèn mảng miếng phòng ngự. Song, rất khó để tạo nữ bất ngờ trước tuyển nữ Việt Nam.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam vs nữ Campuchia tại vòng bảng môn bóng đá nữ SEA Games 31, được truyền hình trực tiếp trên kênh ON Football và kênh Youtube Next Sports.